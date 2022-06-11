Новосибирск, , 12:10 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 июня, в инфекционные стационары региона из-за COVID-19 госпитализировано 657 пациентов, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса. За это же время 91 человек выписан с выздоровлением. В реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ — 15 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 259 144 случая заражения коронавирусом, 252 703 пациента выздоровели, умерли 5677 человек.