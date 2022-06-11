Донецк, 11 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Гольмовский и Русский край в ДНР. Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:10 — н.п. Дылеевка — н.п. Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️11:20 — н.п. Новолуганское — н.п. Русский край: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровское и Донецк из БМ-27 «Ураган».