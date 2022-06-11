Пекин, 11 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Китайская автомобилестроительная компания Nio разработала собственные высоковольтные аккумуляторные батареи для электрических авто, заявил глава компании Уильям Ли. Об этом сообщает агентство Reuters.

Carscoops Nio ET Preview

Nio планирует начать производство аккумуляторов собственной разработки во второй половине 2024 года. Электромобили Nio будут оснащаться 800-вольтными литий-ионными аккумуляторами.

Большинство современных электромобилей работает на 400-вольтовых аккумуляторах. 800-вольтовые аккумуляторы отличаются увеличенной скоростью зарядки. Такие батареи устанавливаются на некоторых моделях авто, включая электромобили Porsche Taycan.

Глава Nio рассказал, что компания планирует использовать аккумуляторы собственной разработки для установки на новую модель для массового рынка. В настоящее время Nio использует аккумуляторы китайской компании Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).