Кемерово, 11 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 12 июня, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Гроза в городе

«В период с 12 по 15 июня местами на территории Кемеровской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше», — уточняется в прогнозе.

Отметим, что 13 июня на территории региона также прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Днём воздух прогреется до +26…+31 °C.