Тбилиси, 13 июня, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала весьма резкое заявление в адрес грузинского правительства, сообщает 10 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Находясь в Брюсселе, Зурабишвили заявила, что намеревалась посетить Францию, Польшу и Украину, однако правительство Грузии фактически запретило ей это сделать.

Зурабишвили оценила комментарии представителей правящей партии «Грузинская мечта» по поводу критической резолюции Европарламента и сообщила, что эти заявления не оставляют ей возможности эффективно защищать кандидатуру Грузии на вступление в ЕС.

По словам Зурабишвили, в грузинском правительстве решили, что в её активности по продвижению в ЕС кандидатуры Грузии нет необходимости, и, соответственно, нет смысла в продолжении её визита в Европу.

Зурабишвили подчеркнула, что не верит в то, что у Грузии есть какое-либо иное будущее, кроме европейского.

Напомним, что 9 июня Европарламент принял резолюцию, осуждающую грузинское правительство за нарушения прав человека и преследование оппозиционных СМИ.