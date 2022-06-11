Москва, 11 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. О героизме и мужестве нескольких российских военных, проявленных ими в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, рассказали 11 июня в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что прапорщик Салим Чадамба, оказал неотложную медпомощь девяти российским военнослужащим и вынес их в безопасное место, несмотря на продолжающиеся миномётные обстрелы украинских нацистов. При этом после боя Чадамба на автомобиле смог оперативно доставить раненых в полевой госпиталь.

Также отмечается, что ефрейтор Олег Липатов обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов численностью после 15 человек. Затем Липатов вызвал подкрепление и вступил в бой, в ходе которого смог уничтожить более половины радикалов, а пришедшие к нему на подкрепление российские военнослужащие довершили разгром диверсантов.

Кроме того, указывается, что штурмовой отряд, в составе которого действовал матрос Даниил Доможилкин, обнаружил превосходящую по численности группу киевских боевиков, возводящих оборонительный рубеж. При этом, вступив в бой одним из первых, Даниил уничтожил более десяти националистов. В результате боя все радикалы были ликвидированы и это обеспечило наступление российских войск и освобождение населённого пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы ДНР уничтожили под Авдеевкой несколько батарей гаубиц M-777, поставленных Киеву из США.