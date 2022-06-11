Красноярск, , 11:59 — REGNUM Жителей южных и центральных районов Красноярского края предупредили о сильной жаре. Подробности корреспонденту сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Жара Clandestino

По данным синоптиков, днём 12 июня по югу и центру края температура поднимется до 32-35 градусов тепла. Местами возможны грозы, шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду.

«На юге Таймыра ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с. В такую погоду запрещено использовать открытый огонь, поджигать пух или траву. Скорость распространения огня увеличивается в несколько раз!» — предупредили в ведомстве.