Ашхабад, , 11:59 — REGNUM Туркмения приобрела первый лимузин Aurus для президента Сердара Бердымухамедова, сообщил источник, близкий к правительству Туркмении.

«Республика Туркменистан приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine. Именно на нем передвигался президент Туркменистана в рамках визита в Российскую Федерацию», — передает его слова ТАСС.

Данный автомобиль является наиболее безопасным транспортным средством, так как имеет наивысший уровень баллистической защиты.

Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении в марте.