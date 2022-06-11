Запорожье, Украина, , 11:56 — REGNUM Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем через порт Бердянска. Об этом 11 июня заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Плевелы и зерна Pxhere.com

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«Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача — запуск порта Бердянска, который позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы», — передает его слова РИА Новости.

До перезапуска порта остались считанные дни, добавил он.

Ранее Запорожская область начала поставки зерна в РФ. В Крым прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя.