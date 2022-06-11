Новосибирск, 11 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Новосибирске во второй половине дня сегодня, 11 июня, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

73.mchs.gov.ru Гроза

» Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +29…+31 °C», — уточняется в прогнозе.

При этом завтра, 12 июня, в Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Будет дуть юго-западный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13… +18 °C, местами +7…+12 °C, днём — +26…+31 °C, местами +20…+25 °C.