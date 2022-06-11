Донецк, 11 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве подписали власти Донецкой Народной Республики (ДНР) с Российским союзом молодежи. Об этом 11 июня сообщает ТАСС.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

Уточняется, что соглашение было подписано главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем Российского союза молодежи Павлом Красноруцким.

«Это стало результатом длительной целенаправленной работы по развитию связи молодежи Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Несмотря на все трудности, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в условиях освободительной операции, мы ни на минуту не прекращали эту работу», — сказал по этому поводу Пушилин.

Также глава ДНР высказал уверенность в том, что сотрудничество молодежи Донбасса и России окажется взаимовыгодным.

Кроме того, отмечается, что, в свою очередь, взаимодействие в вопросах о работе с молодежью между Россией и ДНР велось уже давно, однако, по его мнению, «пора уже переходить на более системную основу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» помогают восстанавливать более 15 социальных объектов в Мариуполе.