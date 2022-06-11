Иркутск, , 11:48 — REGNUM В Иркутской области угрозу для лесов представляют не только пожары, но и сибирский шелкопряд — опаснейший вредитель деревьев хвойных пород. Естественных врагов в природе у него практически нет. Если не вмешаться, мы рискуем потерять лесные массивы, сообщил 11 июня в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Сибирский шелкопряд Vladimir Petko

По его словам, весной специалисты провели контрольные обследования очагов вредителя, по итогам — борьба с шелкопрядом ведется в Качугском и Зиминском районах.

«В Качугском лесничестве боремся с шелкопрядом с земли. Деревья опрыскивают биологическим препаратом. В общей сложности будет обработано более 19 400 га леса. На территории Зиминского лесничества задействуем авиацию. Тут очаги шелкопряда находятся в труднодоступных горных районах. После обработки лесопатологи проверят эффективность работ. При необходимости будет проведено повторное опрыскивание», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года из-за лесных вредителей на территории 37 лесничеств Бурятии общей площадью 20,4 млн га вводился карантинный режим.

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