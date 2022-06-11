Тбилиси, 12 июня, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Полузащитника футбольной сборной Болгарии 29-летнего Тодора Неделева прооперировали в Тбилиси, сообщает 11 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Litexfan Тодор Неделев

По словам представителя пресс-службы Болгарского футбольного союза Виктора Игнатова, Неделев получил удар осколком стекла в голову, в результате чего у него был пробит череп. Состояние футболиста сейчас стабильное. Он будет находиться в больнице под наблюдением врачей не менее недели.

Автомобильная авария произошла в Тбилиси ночью, когда игроки сборной Болгарии направлялись в отель на двух автобусах. По имеющейся информации, водитель одного из автобусов не справился с управлением и врезался сзади в другой.

Правоохранительными органами Грузии по факту ДТП возбуждено уголовное дело.