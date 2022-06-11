Мелитополь, 11 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Первым жителям Мелитополя, которые ранее получили гражданство РФ, выданы российские паспорта. Об этом 11 июня рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Паспорт

«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее Рогов рассказал, что по состоянию на 6 июня документы на получение гражданства России были поданы в Запорожской области более чем 70 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ракетными войсками и артиллерией России за минувшие сутки был поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневые позиции артиллерийских подразделений киевских боевиков.