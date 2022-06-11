Вашингтон, 11 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. На сегодняшний день средняя стоимость одного галлона (3,785 л) бензина в США превысила $5 и установила новый исторический рекорд. Это 11 июня следует из данных Американской автомобильной ассоциации, которая следит за ценами на топливо на более чем 60 тыс. АЗС в США.

Sean MacEntee Бензин

При этом отмечается, что наиболее высокие цены на бензин отмечены в американском штате Калифорния, где стоимость одного галлона на данный момент составляет в среднем $6,42.

В то же время средняя цена на бензин в США 10 июня составляла порядка $4,986 за галлон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что интересам самих Соединенных Штатов не отвечает отсутствие у них контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и потому Москва призывает Вашингтон уже сейчас начать обсуждение этого вопроса.