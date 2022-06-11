Москва, 11 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Второй файл с данными о клиентах российского сервиса доставки Delivery Club оказался в открытом доступе. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Wallspaper.ru Хакеры

Представители Delivery Club сообщили о массовой утечке данных пользователей в конце мая 2022 года. Тогда в открытом доступе оказался файл, содержащий чуть более 1 млн строк данных.

Сейчас хакеры опубликовали ещё один файл данных, который содержит более 1,2 млн строк. Формат данных совпадает с первым файлом — утекшая информация включает данные о заказах, но не о банковских картах клиентов.

«Новых утечек не было. Delivery Club внедрил комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем», — приводит издание комментарий компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Минцифры РФ предложило ввести оборотный штраф в размере 1% за утечку данных клиентов.