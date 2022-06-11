Ишимский район, Тюменская область, 11 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области На месте трагедии в селе Огнёво

Трагедия произошла в ночь на 11 июня 2022 года в жилом доме в селе Огнёво по ул. Центральная Казанского муниципального района. Пожар уничтожил дом и хозяйственные постройки на общей площади 128 кв. м. Погибли хозяева дома, оба — пенсионеры, которые спали на момент возгорания.

Всего в тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и семь огнеборцев. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы осветительной электросети на веранде дома.

Отмечается, что в феврале 2022 года с погибшими гражданами была проведена профилактическая беседа о мерах пожарной безопасности.

В настоящее время следователями Ишимского межрайонного следственного отдела проведён осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, сообщает в свою очередь пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.