Москва, 11 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 198 самолетов и 130 вертолетов. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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«Также уничтожены 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники», — отметил он.