Златоуст, Челябинская область, 11 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области полицейские задержали группу грабителей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пострадавшей оказалась 51-летняя женщина. Она заявила, что двое граждан напали на неё и её спутника и похитили деньги два мобильных телефона, 7 тыс. рублей, серёжку и золотую цепочку.

Злоумышленники успели потратить деньги. Их оперативно поймали и заключили под стражу.