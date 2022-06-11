Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Спасатели МЧС России предупредили жителей Новосибирской области о пожарной опасности тополиного пуха. Новосибирцам напомнили, что небрежно брошенная спичка или непотушенный окурок могут стать причиной пожара.

Тополиный пух

«В летний период, обычно в середине июня, количество выездов пожарно-спасательных подразделений резко возрастает из-за угрозы возникновения пожаров. Причиной столь частых вызовов становятся загорания тополиного пуха, — отметили в региональном управлении МЧС России. — Их опасность состоит в том, что пух легко возгорается и пламя с большой скоростью распространяется мгновенно на большие площади. Скапливаясь у строений, стоянок автотранспорта, во дворах, на тротуарах, тополиный пух служит хорошим топливом для огня».

В случае возникновения чрезвычайной̆ ситуации новосибирцев просят немедленно сообщить об этом в службу спасения.