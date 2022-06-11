Москва, , 11:25 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией России за минувшие сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Уничтожено более 300 националистов, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 орудий полевой артиллерии, 9 специальных автомобилей, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего», — отметил он.

Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе н.п. Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области.

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