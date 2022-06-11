Москва, , 11:22 — REGNUM Объединение ПФР и ФСС не решает системные проблемы пенсионного обеспечения, однако может привести к созданию еще более неэффективной и непрозрачной посреднической структуры между государством и гражданами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Наша партия много лет настаивает на ликвидации всех фондов-посредников, особенно ПФР с его «дворцами», раздутым штатом, многочисленными ошибками в пенсионных начислениях. В законопроекте нет попыток решить эти проблемы. Вместо двух посредников создается один «суперпосредник», вместо двух дефицитных бюджетов — одна касса, в которой средств больше не станет, зато появится больше возможностей для передвижения этих средств, когда дефицит по одним выплатам может покрываться за счет других», — отметил Миронов.

Настораживает парламентария и то, что для объединенного фонда изобретается невиданная доселе правовая форма — государственного внебюджетного.

«Чем это обернется на практике — неизвестно. Есть опасение, что мы получим еще более непрозрачную, неэффективную, ненужную посредническую структуру между государством и гражданами», — заявил депутат.

По его убеждению, никакие административные игры не исправят дефектов системы, которую надо кардинально менять.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о слиянии ПФР и ФСС в новый социальный фонд — Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

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