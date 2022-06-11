Грузия, 12 июня, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Очередной убитый на Украине грузинский боевик будет похоронен в Грузии с воинскими почестями, сообщает 11 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Eli Duke Могила

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Тело 40-летнего уроженца Абаши Георгия Григолии сейчас находится в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в его родном городе. Сегодня там состоится гражданская панихида.

Григолия участвовал в боевых действиях с самого начала специальной военной операции и был убит неделю назад вблизи города Бахмут Донецкой области.

Его отец сейчас находится в Николаевской области Украины и поэтому не смог прибыть на похороны сына. Также не смогли приехать в Грузию жена и маленький сын Григолии.

Напомним, что с февраля месяца на Украине, в ДНР и ЛНР было убито уже 15 грузинских боевиков.