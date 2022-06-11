Луганск, 11 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Силы Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают успешно вести наступление в районе Лисичанска. Об этом 11 июня сообщает НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

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«При огневой поддержке ВС РФ подразделения НМ ЛНР в районе Лисичанска продолжают вести успешные наступательные действия», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе наступления было уничтожено и захвачено вооружение иностранного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.