Барнаул, , 11:19 — REGNUM Сегодня ночью, 11 июня, из Алтайского края отправлена очередная гуманитарная помощь для жителей Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по региону.

Гуманитарный груз для Донбасса МЧС

Всего на борт Министерства обороны Российской Федерации в Международном аэропорту Барнаул имени Германа Степановича Титова было погружено более 19 тонн гуманитарного груза, предоставленного различными организациями, предпринимателями и неравнодушными гражданами. В него вошли продукты питания, а также семена.

Для организации работы по оказанию гуманитарной помощи была создана межведомственная группа под руководством заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко. Грузы для отправки формируются Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю и Управлением Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности под контролем правительства Алтайского края. Номенклатуру необходимых продуктов и товаров определяют МЧС и Минобороны России. Работа по сбору гуманитарной помощи в регионе продолжается.

Напомним, четвёртый месяц продолжается военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию.

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