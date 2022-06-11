Москва, 11 июня 2022, 11:18 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией России поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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«В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, 5 танков, 6 орудий полевой артиллерии, 8 спецавтомобилей, также уничтожен склад боеприпасов в районе Краснополье ДНР», — отметил он.
Кроме того, в районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.
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