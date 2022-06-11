Кемерово, , 11:17 — REGNUM В Горловке сегодня, 11 июня, находятся представители делегации Кемеровской области — первый заместитель губернатора Вячеслава Телегина, глава Прокопьевска Максим Шкарабейников, заместитель министра образования Любовь Голубицкая, заместитель министра физической культуры и спорта Александр Боксгорн, заместитель главы Прокопьевского муниципального района Вячеслав Старченко, председатель ТИК Заводского района Кузбасса Вячеслав Мещеряков. Они вместе с главой администрации Горловки Иваном Приходько уже посетили ряд учреждений, говорится на официальном сайте города.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

Максим Шкарабейников передал музею истории города Горловки экспонаты, посвященные истории городов-побратимов советского времени — Прокопьевска и Горловки.

«Мы здесь, чтобы наладить наши взаимоотношения, к которым подталкивает нас жизнь. Сегодня историю пытаются переписать, и мы с вами не должны допустить этого. Мы обязаны привить любовь к родному краю нашим детям», — сказал Шкарабейников.

Он уверен, что история неспроста сводит города из раза в раз, и данный визит станет началом большой и крепкой дружбы.