Омск, 11 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в ковидные стационары госпитализировали 47 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 208 027. Жертвами коронавируса стали 4401 пациент. За последние 24 часа зарегистрирован один летальный случай.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 202 836 человек, в том числе 53 за последние сутки.