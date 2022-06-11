Москва, 11 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Проседая в экономическом плане, США сами создают условия для формирования «новой большой восьмерки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмёрку», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

«Проседая» в экономическом плане, США продолжают создавать напряжённость в мире, делают всё, чтобы решить свои проблемы за счёт других, отметил парламентарий. Такие действия приведут к потере гегемонии в мире.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Международного валютного фонда (МВФ), сменилась восьмерка стран по такому показателю, как ВВП по паритету покупательной способности. При этом МВФ планирует понизить свой прогноз относительно роста мировой экономики в 2022 году, сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс.

Ранее эксперты МВФ назвали текущее состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны, указав в качестве причин этого продолжающуюся пандемию COVID-19 и кризис вокруг Украины.

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