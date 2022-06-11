Пекин, 11 июня 2022, 11:12 — REGNUM На протяжении 78 дней Североатлантический альянс (НАТО) бомбил Югославию без санкции Совета безопасности ООН. Об этом 11 июня напомнил спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин на своей странице в одной из соцсетей.
«Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросил 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного уран», — написал он в своем сообщении.
Также Лю Сяомин уточнил, что при бомбардировках Югославии погибли свыше 2500 человек, и в том числе — 79 детей, а также более миллиона человек стали беженцами.
Отметим, в 1999 году НАТО без одобрения Совета Безопасности ООН и на основании утверждения Запада о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии, начало бомбардировки страны.
При этом, по данным врачей, применение авиацией альянса в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов являются причинами того, что в данный момент Сербия остается лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе.