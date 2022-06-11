Пекин, 11 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. На протяжении 78 дней Североатлантический альянс (НАТО) бомбил Югославию без санкции Совета безопасности ООН. Об этом 11 июня напомнил спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин на своей странице в одной из соцсетей.

Нови Сад. Последствия бомбардировок. Югославия. 1999

«Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросил 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного уран», — написал он в своем сообщении.

Также Лю Сяомин уточнил, что при бомбардировках Югославии погибли свыше 2500 человек, и в том числе — 79 детей, а также более миллиона человек стали беженцами.

Отметим, в 1999 году НАТО без одобрения Совета Безопасности ООН и на основании утверждения Запада о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии, начало бомбардировки страны.

При этом, по данным врачей, применение авиацией альянса в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов являются причинами того, что в данный момент Сербия остается лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе.