Чита, 11 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Межнациональный молодежный форум «Забайкалье — территория дружбы» прошел в Забайкальской краевой филармонии 11 июня, накануне Дня России. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он объединил всю активную молодежь региона. В числе спикеров форума были представители общественных организаций, бизнеса и государственных структур Забайкальского края.

Правительство Забайкалья Межнациональный молодежный форум «Забайкалье — территория дружбы»

На полях форума участники смогли подробно обсудить актуальные межнациональные вопросы, принять участие в дискуссии «Гибридная война и фактор экстремизма» и мини-лекториях.

Также забайкальские студенты в форме телемоста пообщались с руководством администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики и волонтёрами. Во время телемоста речь шла о том, как живет город с момента объявления ДНР о своей независимости.

О необходимости сохранения исторической памяти и правды в приветственном слове сказала заместитель главы администрации Дебальцево Оксана Козлова. Она отметила, что со своей стороны дебальцевцы готовы к диалогу и поблагодарила за помощь, которую забайкальцы оказывают жителям города.

Заместитель руководителя исполкома Народного фронта России Борис Подольный высказал слова признательности губернатору Забайкалья Александру Осипову за организацию телемоста.

«Люди, которые живут в Дебальцево перенесли многое, помощь нужна. Все продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежда доходят до адресатов. Мы также знаем, что забайкальский вагон был в составе «Поезда помощи», который привез для Донбасса гуманитарный груз», — отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ России Борис Подольный.

По словам заместителя министра образования и науки Забайкалья Натальи Шибановой, по итогам онлайн общения продуманы дальнейшие шаги для сотрудничества.

«Мы готовы методически помочь собрать материал для учебника по регионоведению ДНР, грамотно сформировать книгу для издания в Забайкалье, чтобы затем привезти тираж в Донецкую Народную Республику», — сказала Наталья Шибанова.

Кроме этого краевая библиотека имени Пушкина организует сбор книг для библиотеки Дебальцево, а региональное отделение Российского военно — исторического общества поможет организовать онлайн выставки.

Форум продолжился на других площадках. Спикеры площадки «Такие разные истории» поделились своими историями реализации идей и проектов. Они рассказали о том, какие возможности есть у молодежи края.

В фойе первого этажа Забайкальской краевой филармонии работала ярмарка вакансий для студентов и школьников «Найди себя», где вакансии представили ведущие организации Забайкальского края.

Напомним, до 2002 года День России именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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