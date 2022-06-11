Запорожье, Украина, , 11:09 — REGNUM День России пройдет в Запорожской области под девизом «Мы хотим быть Россией». Об этом 11 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Запорожская область впервые на официальном уровне отмечает День России. Для нас это знаковый и символичный праздник. Он пройдет под девизом, собравшим воедино три наших стремления: «Мы хотим быть с Россией, мы хотим быть в России, мы хотим быть Россией», — передает его слова РИА Новости.

По его словам, символично, что празднование Дня России в этом году совпало с великим православным праздником Святой Троицы: «Мы видим в этом Божий промысел».

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.