Оренбургский район, Оренбургская область, 11 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за ДТП погиб один человек в автомобиле «Форд» и ещё трое — в машине «Лада Ларгус». Об этом сообщают экстренные службы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным областного департамент пожарной безопасности и гражданской защиты, специалисты аварийно-српасатиельной службы извлекли из «Форда» одного погибшего и одного пострадавшего. Из «Ларгуса ими было извлечено два тела. Ещё один погибший к их прибытию уже находился вне машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось утром 11 июня на дороге между Оренбургом и Орском. Погибли четыре человека.