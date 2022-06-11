Томск, 11 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. За первые десять дней июня с банковских карта жителей Томской области похищено более 10 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Всего с 1 по 10 июня правоохранители возбудили 84 уголовных дела по фактам хищений денег с банковских счетов граждан. 35 из них квалифицированы как кражи, 49 — как мошенничество.

«В результате совершения указанных преступных деяний гражданам причинен ущерб на общую сумму более 10 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим сотрудники прокуратуры призвали граждан быть бдительными и не сообщать неизвестным данные своих карт и счетов.

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