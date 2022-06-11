Киев, , 11:03 — REGNUM В Турции сильны антизападные настроения и население считает, что в происходящем на Украине виноваты США и НАТО, заявил посол Киева в Анкаре Василий Боднар.

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«Если вы спросите, в чем причина конфликта, то 50% скажут, что в этом виноваты США и НАТО», — заявил он в эфире «Радио НВ».

«Сейчас мы защищаем НАТО, а не они нас», — добавил он. «Любой нарратив, который вписывается в западную риторику будет играть роль», — заключил он.