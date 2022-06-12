Тбилиси, , 01:02 — REGNUM В грузинской столице произошло дорожно-транспортное происшествие с болгарскими футболистами, сообщает 11 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Футбольный мяч Armando Sobrino

Футболисты сборной Болгарии направлялись из аэропорта в отель на двух автобусах, и водитель одного из автобусов автобуса не справился с управлением и врезался в другой. В результате этого столкновения полузащитник Тодор Неделев получил травмы, был госпитализирован и сейчас проходит соответствующие обследования.

Что касается остальных игроков, то, по данным Болгарского футбольного союза, они травм не получили.

Футбольный матч между Грузией и Болгарией на тбилисском стадионе «Динамо» имени Бориса Пайчадзе должен состояться 12 июня.