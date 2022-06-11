Москва, , 11:01 — REGNUM В День России, который отмечается 12 июня, церемония массовой закладки шести боевых кораблей для российского Военно-Морского Флота (ВМФ) пройдет на ведущих судостроительных предприятиях нашей страны. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабли ВМФ Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Уточняется, что церемония будет проводиться под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, который даст команду на начало работ по строительству кораблей в режиме видеконференцсвязи и при этом будет находиться на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Также указывается, что в ходе церемонии на связи с «Адмиралтейскими верфями» будут находится «Средне-Невский судостроительный завод» в Санкт-Петербурге, «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» в Зеленодольске и «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

При этом добавляется, что в общей сложности закладные доски будут установлены на две подводные лодки, корабль противоминной обороны, корвет и два научно-исследовательских корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Доме офицеров Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке торжественно отметили 90 лет со дня основания управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.