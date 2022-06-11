Москва, 11 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В День России, который отмечается 12 июня, церемония массовой закладки шести боевых кораблей для российского Военно-Морского Флота (ВМФ) пройдет на ведущих судостроительных предприятиях нашей страны. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Корабли ВМФ

Уточняется, что церемония будет проводиться под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, который даст команду на начало работ по строительству кораблей в режиме видеконференцсвязи и при этом будет находиться на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Также указывается, что в ходе церемонии на связи с «Адмиралтейскими верфями» будут находится «Средне-Невский судостроительный завод» в Санкт-Петербурге, «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» в Зеленодольске и «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

При этом добавляется, что в общей сложности закладные доски будут установлены на две подводные лодки, корабль противоминной обороны, корвет и два научно-исследовательских корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Доме офицеров Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке торжественно отметили 90 лет со дня основания управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.