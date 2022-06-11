Кемерово, 11 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 28 по 30 сентября состоится Международный форум «Россия — спортивная держава». Столицей форума станет Кемерово, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Анна Алябьева ИА REGNUM Улицы Кемерова

«В ледовом дворце «КуZбасс» пройдёт выставочная часть форума и международный турнир компьютерного спорта; в спорткомплексе «Кузбасс-Арена» — турнир по самбо, вечер единоборств, турнир по армейскому гиревому рывку, мультиспортивный фестиваль «Сила Кузбасса», чемпионат и первенство Кузбасса по плаванию, показательные выступления аэротрубных дисциплин парашютного спорта», — говорится в официальном сообщении.

Мероприятия форума пройдут и в других муниципалитетах Кемеровской области.

Отметим, что распоряжение о проведении форума «Россия — спортивная держава» в 2022 году в Кузбассе подписал президент России Владимир Путин.