Красногорск, 14 июня, 2022, 05:21 — ИА Регнум. В России 11 июня 2022 года заканчиваются трехдневные выходные, за которыми последует четырехдневная рабочая неделя. Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

Илья Копыл. Krskstate.ru День России

Поскольку в 2022 году дата выпала на воскресенье, выходные продолжаются до 13 июня, включительно.

Накануне в регионах прошло множество мероприятий. Одним из самых заметных стал большой праздничный концерт с участием российских исполнителей на Красной площади и салют.

Впервые за долгие годы День России отпраздновали в Донбассе.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.