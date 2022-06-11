Донецк, , 10:54 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровское и Донецк из БМ-27 «Ураган». Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:05 — н.п. Новомихайловка — н.п. Петровское: выпущена 1 ракета из БМ-27 «Ураган»; ️10:20 — н.п. Пески — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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