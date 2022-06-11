Москва, 11 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Москве началась приёмка электробусов КАМАЗ-6282 улучшенной модификации с увеличенной дальностью хода. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробус

Передача новых электробусов производится на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). Первая партия составит 14 экземпляров, до конца июня столичный автопарк пополнится ещё восемью новыми моделями.

Обновлённые электробусы должны выйти на улицы Москвы уже в этом месяце. Электробусы КАМАЗ-6282 отличаются улучшенной климатической системой, включающей полностью электрический отопитель.

Также новая модель оборудована адаптивным освещение, улучшенным напольным покрытием и другими элементами салона. Повышенная дальность хода электробуса на одном заряде аккумуляторов превысила 80 км.

Всего на дорогах Москвы работает более 1000 электробусов. Три четверти столичного автопарка электрических автобусов собраны на мощностях КаМАЗа.