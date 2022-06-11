Кемерово, , 10:54 — REGNUM С городских клумб Новокузнецка пропадают высаженные цветы. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Разграбленная клумба t. me/skuznetsov_nvkz

«Жаль, что не ценится труд наших озеленителей. А ведь специалисты с ранней весны ухаживали за рассадой. И вот теперь уничтожаются клумбы и вазоны. Похоже в Новокузнецке орудуют нечистые на руку «флористы». Как же бороться с такими людьми? Может колючей проволокой все обнести?» — предложил глава города в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что за кражу цветов с клумбы грозит административное или уголовное наказание.