Луганск, , 10:52 — REGNUM ВСУ обстреляли Рубежное из танка. Об этом 11 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 08.00 с направления н.п. Приволье по н.п. Рубежное с применением танка (3 снаряда)», — отмечается в сообщении.

С начала эскалации в Донбассе на территории Луганской Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских военных погибли 37 мирных жителей. Ещё 138 человек получили ранения разной степени тяжести.

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