Тбилиси, , 10:52 — REGNUM В автомобильную аварию попали в Тбилиси автобусы сборной Болгарии по футболу, из-за чего пострадал полузащитник Тодор Неделев. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что сборная Болгарии прибыла в Грузию и на двух автобусах ехала в гостиницу, и в это время водитель одного из транспортных средств не справился с управлением.

Также указывается, что болгарский полузащитник Тодор Неделев после ДП был направлен в местную больницу для проведения обследования.

Отметим, 12 июня соборная Болгарии сыграет с национальной командой Грузии в матче четвертого тура группы 4 Лиги наций. В первом матче, проходившем 5 июня, сборная Грузии выиграла со счетом 5:2.