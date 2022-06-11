Луганск, , 10:50 — REGNUM Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в Лисичанск с заложниками из числа мирных жителей. Об этом 11 июня сообщил источник в силовых структурах, близкий к ходу переговоров.

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«На «Азоте» сейчас находится около 300 боевиков. Они вступили в переговоры, их условие — выпустить в соседний Лисичанск вместе с заложниками … Нас это, конечно, не устраивает», — отметил РИА Новости источник.

При этом все пути с завода для боевиков отрезаны. «Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», — добавил источник.