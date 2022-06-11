Эксперт: Грузия подвергается постоянному давлению со стороны Запада
Тбилиси, 12 июня, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Запад усиливает давление на грузинские власти, пытаясь подтолкнуть их к проведеню антироссийской политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаг Грузии
Это некоторый сигнал, призванный подтолкнуть правительство Грузии к более жесткой артикулированной антироссийской позиции. С момента начала специальной военной операции грузинское руководство в целом занимает достаточно взвешенную и сбалансированную позицию, отказываясь от резких антироссийских шагов. Естественно, что потерявшие разум политики на Западе всячески пытаются организовать и усилить давление на грузинские власти. Это давление происходит в разных формах, в том числе, путём активизации внутренней оппозиции, в частности, сторонников Михаила Саакашвили, которые проводили и продолжают проводить всякие шумные акции, направленные именно против действующего правительства. Естественно, грузинская русофобская оппозиция находится в тесном контакте и под тесным покровительством русофобов, идейно близких и идейно родственных, из Брюсселя и Вашингтона, принимающих такие резолюции. Мне кажется, что это сигнал, который, конечно же, получит дальнейшее продолжение, если действующая грузинская власть не прислушается к советам западных доброхотов и не выстрелит себе в ногу различного рода антироссийскими санкциями и ограничениями. Я хотел бы обратить внимание на то, что подобного рода политика применяется не только в отношении Грузии, но и в отношении других стран с ограниченным суверенитетом.
Напомним, что 9 июня Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую политику правительства Грузии и призвал ввести персональные санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили.