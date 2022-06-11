Тбилиси, 12 июня, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Запад усиливает давление на грузинские власти, пытаясь подтолкнуть их к проведеню антироссийской политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Андрей Арешев

Это некоторый сигнал, призванный подтолкнуть правительство Грузии к более жесткой артикулированной антироссийской позиции. С момента начала специальной военной операции грузинское руководство в целом занимает достаточно взвешенную и сбалансированную позицию, отказываясь от резких антироссийских шагов. Естественно, что потерявшие разум политики на Западе всячески пытаются организовать и усилить давление на грузинские власти. Это давление происходит в разных формах, в том числе, путём активизации внутренней оппозиции, в частности, сторонников, которые проводили и продолжают проводить всякие шумные акции, направленные именно против действующего правительства. Естественно, грузинская русофобская оппозиция находится в тесном контакте и под тесным покровительством русофобов, идейно близких и идейно родственных, из Брюсселя и Вашингтона, принимающих такие резолюции. Мне кажется, что это сигнал, который, конечно же, получит дальнейшее продолжение, если действующая грузинская власть не прислушается к советам западных доброхотов и не выстрелит себе в ногу различного рода антироссийскими санкциями и ограничениями. Я хотел бы обратить внимание на то, что подобного рода политика применяется не только в отношении Грузии, но и в отношении других стран с ограниченным суверенитетом.