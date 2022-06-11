Красноярск, , 10:41 — REGNUM В лесах на территории Красноярского края отменён режим чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства региона.

Пожар в Красноярском крае МЧС

При этом особый противопожарный режим в крае, как отмечается, продолжает действовать.

«Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить огневые работы», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в регионе действовало пять лесных пожаров на общей площади 66 га. В тушении возгораний принимали участие 68 человек и три единицы техники.

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