Красноярск, 11 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В лесах на территории Красноярского края отменён режим чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства региона.

МЧС Пожар в Красноярском крае

При этом особый противопожарный режим в крае, как отмечается, продолжает действовать.

«Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить огневые работы», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в регионе действовало пять лесных пожаров на общей площади 66 га. В тушении возгораний принимали участие 68 человек и три единицы техники.